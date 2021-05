Politie maakt zich grote zorgen over moeder dode baby Wernhout

De politie zegt zich grote zorgen te maken over de geestelijke en fysieke gezondheid van de moeder van de pasgeboren baby die woensdag dood gevonden werd in het Noord-Brabantse Wernhout. De vrouw wordt opgeroepen zich te melden.

Het lichaam werd gevonden in een park bij de Kleine Heistraat nadat agenten rond 17.30 uur een melding kregen van een getuige. Omroep Brabant meldde dat het stoffelijk overschot is aangetroffen in een groene vuilniszak naast een afvalbak. Maar daarover kon een woordvoerder van de politie geen informatie geven.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek. Er wordt onder meer gezocht met een speurhond. Ook is een politiehelikopter ingezet. De omgeving is afgezet, in de buurt wordt onderzocht of er mogelijk getuigen zijn te vinden. De politie roept mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het park op zich te melden.