Songfestival voorzien van gebarentolken en audiodescriptie

Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy is volgende week ook te volgen voor mensen die niet of slecht kunnen zien of horen. De shows worden voorzien van gebarentolken, dansers die de liedjes uitbeelden en audiodescriptie, waarbij een stem beschrijft wat er te zien is. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

“Het songfestival is van en voor iedereen en juist daarom hebben we verschillende initiatieven om te zorgen dat mensen met een visuele of auditieve beperking de shows zo goed mogelijk kunnen volgen en meebeleven, zowel in Rotterdam Ahoy als op tv”, laat uitvoerend producent Sietse Bakker weten.

De organisatie is met aanbevelingen van deskundigen aan de slag gegaan om de “inclusiviteit” van het evenement verder aan te scherpen, aldus Bakker. “Daarmee hopen we een voorbeeld te zijn als één van de allereerste grote evenementen die voor een brede doelgroep toegankelijk worden.”

De halve finales volgende week dinsdag en donderdag en de grote finale op zaterdag 22 mei worden uitgezonden op NPO 1 extra en NPO Start met gebarentolken, voor de presentatieteksten en het commentaar van Cornald Maas en Sander Lantinga, en ‘signdancers’ die de liedjes uitbeelden. De programma’s worden daarnaast live ondertiteld op NPO 1 via teletekstpagina 888. Op het themakanaal NPO Zappelin extra en via NPO Start worden de uitzendingen voorzien van audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking.