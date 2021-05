Abraham Tuschinski krijgt in 2022 monument in Rotterdam

Rotterdam krijgt een monument voor bioscoopexploitant Abraham Tuschinski. Het is de bedoeling dat het kunstwerk, Ode aan Tuschinski, in 2022 in de Maasstad wordt onthuld. Dat vertelt kunstenares Anne-Mercedes Langhorst vrijdag aan regionale omroep Rijnmond.

De gemeente Rotterdam heeft ingestemd met de komst van het monument, dat de officiƫle status gedenkteken heeft gekregen. Dat betekent onder meer dat de gemeente het onderhoud voor haar rekening neemt. De financiering is nog niet helemaal rond, er rest nog een gat van ongeveer 5000 euro. Hiervoor worden momenteel fondsen gezocht. De Stichting Tuschinski Rotterdam helpt de kunstenares bij de zoektocht naar financiering.

Tuschinski (1886-1942) opende zijn eerste bioscoop in 1911 in Rotterdam en drukte in de jaren erna prominent een stempel op het culturele leven in de stad. Van deze en andere theaters die hij in de Maasstad opende is niets meer over, door het bombardement in mei 1940.

De Joodse bioscoopeigenaar opende in 1921 in Amsterdam ook een theater, bioscoop Tuschinski aan de Reguliersbreestraat. De bioscoop bestaat nog steeds en viert in oktober de honderdste verjaardag. Het theater werd recent door het gezaghebbende Britse magazine Time-Out uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld. Het pand geldt nog steeds als een architectonisch hoogstandje, met zijn unieke combinatie van Amsterdamse School, jugendstil en art deco.