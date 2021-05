“Alcoholvrij is de toekomst. Het is beter voor de samenleving als steeds meer mensen alcoholvrij drinken”

Ze hielden altijd van goed eten en drinken. Mark Schreuder en zijn vrouw Amanda tikten gemakkelijk een flesje wijn weg bij het eten. De corona tijd is voor hun een moment van bezinning, reflectie en bewustwording geweest. Ze maakten de keuze om minder alcohol te drinken en gingen op zoek naar alcoholvrije alternatieven. Het aanbod in de supermarkt is vrij beperkt, terwijl er wel steeds meer alcoholvrije opties zijn. Deze week is hun webshop Nada Drinks gelanceerd, met een ruim aanbod aan van heerlijke alcoholvrije dranken.

Vorig jaar hadden ze de behoefte om op verschillende vlakken bewuster en gezonder te gaan leven. Minder vlees, minder plastic en dus ook minder alcohol. “We zijn ons bewust geworden van de impact van alcohol. Dit heeft deels te maken met hoe we ons voelen na het drinken. Je voelt je minder fijn de volgende dag en je slaapt er slechter door. Daarnaast is er steeds meer onderzoek beschikbaar over de lange termijn gevolgen van alcohol. We dronken makkelijk vier a vijf avonden per week, wat vrij normaal is voor veel mensen.

Een extra zetje

Begin van dit jaar kwamen ze erachter dat Amanda zwanger was. “We verwachten in september een tweeling. Dit was nog een extra zetje om alcoholvrij te gaan, want nu kan zij helemaal niet meer drinken.” Doordat ze geen goede alternatieven konden vinden zijn ze zelf op onderzoek gegaan. “Er zijn prachtige alcoholvrije dranken, maar de beschikbaarheid van die producten blijft achter. Daarnaast zijn veel consumenten niet bekend met die producten. Toen kwam het idee voor Nada Drinks, een webshop waarop we de beste en lekkerste alcoholvrije producten verkopen van over de hele wereld.”

Ze hebben honderden wijnen, bieren, jenevers en andere drankjes getest en hebben een selectie gemaakt voor de webshop. “Dit vinden wij de beste en meest duurzame producten waar vaak ook een mooi verhaal achter zit. Als mensen bij ons komen, weten ze dat het ook echt lekker is. We beginnen met negentig verschillende drankjes.” Steeds meer mensen kiezen voor alcoholvrij, en Mark weet niet of je het nog een trend kunt noemen. “Alcoholvrij is de toekomst. Het is beter voor de samenleving als steeds meer mensen alcoholvrij drinken.” Naast de verkoop van dranken willen Mark en Amanda ook een rol spelen in de bewustwording rondom alcohol door middel van informatie en blogs. “We hebben te maken met een lange termijn verschuiving. We zitten nog in de beginfase. Wij hopen een drijvende kracht te zijn om de verandering naar alcoholvrij teweeg te brengen.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik denk om mijn fantastische vrouw. Ik word iedere ochtend met een glimlach wakker. We hebben het grootste plezier samen. Wat voor mij extra speciaal is, is dat ik mijn familie en vrienden weer dichtbij heb. Ik heb negen jaar in Australië gewoond. We zijn ook bewust bezig om mensen te inspireren over het belang van alcoholvrij. Ik geloof dat je als één persoon een verschil kan maken. Je moet ergens beginnen.”

Wat houd je momenteel bezig?

“De tweeling die we in september verwachten, dat is heel spannend. We hebben nog geen kinderen, dus dat wordt een grote verandering voor ons. En Nada Drinks houdt me bezig. We zijn deze week live gegaan en dit is pas het begin. We willen verder bouwen en ervoor zorgen dat klanten een geweldige ervaring hebben. We zijn ambitieus, dus op de achtergrond zijn we al bezig met vooruit plannen.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Eind vorig jaar heb ik het boek Why we sleep van Matthew Walker gelezen. Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Het heeft mijn ogen geopend over het belang van slaap. Als ik niet acht uur slaap, functioneel ik niet optimaal. Het minder drinken draagt bij aan de kwaliteit van mijn slaap. En verder eet ik gezond en gevarieerd, veel fruit en groente, en in de ochtend een shake met spinazie, banaan en ander fruit.”

Wat deed je als kind graag?

“Ik was altijd buiten aan het spelen met vriendjes. Ik groeide op een in klein dorp, waar ik makkelijk naar buiten kon. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit binnen speelde. Ik voetbalde en speelde verstoppertje, totdat ik naar binnen werd geroepen, wat altijd een teleurstelling was.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Ik houd ervan om rustig aan te doen, daarom sta ik liever iets eerder op. We ontbijten altijd samen, kletsen, lezen het nieuws en dan begin ik aan mijn dag.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Hoe leuk ik ondernemen vind. Ik zag mezelf nooit als ondernemer en wist ook niet of ik er goed in zou zijn. Nu ik ermee bezig ben, merk ik hoe leuk ik het vind. Je bent van A tot Z voor alles verantwoordelijk en het brengt veel afwisseling. Het gaat me heel natuurlijk af, en dat is wel een verrassing voor mij.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Ik heb voornamelijk contact met familie en vrienden en vaak is dat om even gezellig bij te praten. Ik denk dat ik wel een rationeel persoon ben en heb veel ervaring in het bedrijfsleven. Als mensen problemen hebben met werk, kan ik een goed objectief klankbord zijn.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Hoe ik in het leven sta. Ik ben me bewust van wat ik heb en ben er ook blij mee. Dat geeft ontzettend veel rust: blij zijn met wat je in het moment hebt.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Jacinda Ardern, de premier van Nieuw Zeeland. Zij is echt een geweldige leider die veel dingen gedaan krijgt, vooral door samen te werken met andere partijen. Ze brengt mensen en partijen samen, heeft veel compassie en inlevingsvermogen. Ze is niet zo lang geleden van een kindje bevallen en is een fantastisch voorbeeld in hoe je een veeleisende baan kan combineren met een familie leven.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Dan zie ik een lange grote tafel voor me met Italiaanse hapjes en gerechten. Alles wat je met je handen kunt eten, is goed. Het zou een feest moeten zijn met familie en vrienden. Ik zou dan mooie herinneringen willen ophalen.”

Is er nog iets wat je wil zeggen?

“Neem een kijkje op onze website en Instagram. We willen heel graag horen wat mensen van ons concept vinden.”