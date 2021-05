Fractieleider Gelderland weg bij FVD om poster over 5 mei

Arjan de Kok, fractieleider van Forum voor Democratie (FVD) in de Provinciale Staten van Gelderland, verlaat de partij van Thierry Baudet. De Kok laat op Twitter weten dat hij het niet eens is met de poster van FVD over Bevrijdingsdag. Op het affiche wordt een vergelijking getrokken tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen.

Ook in de inhoud van een essay van Baudet, waarin de FVD-leider de poster en het nut van het veroorzaken van ophef verdedigt, kan De Kok zich niet vinden. Het essay en de poster hebben de Gelderse politicus doen beseffen “dat Forum voor Democratie niet meer de partij is waar ik mij vierenhalf jaar geleden met hart en ziel voor ben gaan inzetten”.

“Mijn Gelderse Statenfractie is van mijn beweegredenen op de hoogte. Ik zal mij als onafhankelijk Statenlid blijven inzetten voor de belangen van de Gelderlanders en Gelderse ondernemers”, twitterde De Kok.

Donderdag maakte Tweede Kamerlid Wybren van Haga bekend dat hij zich met twee andere Kamerleden afsplitst van de fractie van FVD. Van Haga wil niet zoals Baudet taboes doorbreken in de politiek. De poster van FVD over 5 mei is voor Van Haga een voorbeeld van zo’n taboe.