Instroom in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care komt te liggen, blijft hard dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 163 mensen nieuw opgenomen in een ziekenhuis. Dat is het laagste aantal sinds 22 februari. Het is niet duidelijk in hoeverre het lage aantal opnames te maken kan hebben met Hemelvaartsdag.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1657 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer op een gemiddelde instroom van 236,7 mensen per dag, het laagste peil sinds 13 maart.

Sinds de piek eind april is de gemiddelde instroom in de ziekenhuizen met ruim 24 procent gedaald. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, vindt dat de coronamaatregelen volgende week kunnen worden versoepeld als het gemiddelde aantal opnames ongeveer 20 procent lager ligt.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg wel licht. Ziekenhuizen behandelen nu 2250 coronapatiënten, 19 meer dan op donderdag. In de drie voorgaande dagen waren 256 ziekenhuisbedden vrijgekomen. Verpleegafdelingen kregen het iets drukker, het aantal patiënten daar steeg met 24 naar 1522. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de negende dag op rij. Die vleugels behandelen nu 728 mensen, vijf minder dan op donderdag en het laagste aantal sinds 2 april.