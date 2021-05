Noodbevel in centrum van Utrecht na ontbonden demonstratie

In het centrum van Utrecht is vrijdagavond een noodbevel uitgevaardigd door de burgemeester, omdat een groep deelnemers van de ontbonden demonstratie van het Jaarbeursplein zich verplaatst door de stad. Wie uit is op wanordelijkheden moet zich uit het gebied verwijderen anders volgt mogelijk aanhouding of een boete, meldt de gemeente op Twitter. Daarbij delen ze ook een kaart voor het gebied waar het noodbevel geldt.

Ongeveer een uur daarvoor werd het Jaarbeursplein naast het station schoongeveegd door de ME, waar nog tientallen demonstranten stonden van een Pro-Palestijnse demonstratie. Die demonstratie was ontbonden door de burgemeester omdat de organisatie niet in staat was te garanderen dat de coronamaatregelen werden nageleefd.