Podcast Deventer Mediazaak passeert meer dan 200.000 luisteraars

De podcast De Deventer Mediazaak van Argos is zes weken na de lancering van de laatste aflevering al meer dan 200.000 keer beluisterd. Dat heeft producent BIND vrijdag gemeld. Deze mensen hebben alle zes de afleveringen van de serie beluisterd; volgens de makers is dit een uitzonderlijk aantal voor een hele podcastserie.

De Deventer Mediazaak analyseert de opmerkelijke dynamiek in de media rond de Deventer moordzaak. De zaak draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De rechtbank veroordeelde ‘boekhouder’ Ernest Louwes voor de moord, hij zat acht jaar vast.

Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond, zonder substantieel bewijs, dat ‘de klusjesman’ van de weduwe – een ander persoon – de moord zou hebben gepleegd. Hij herhaalde deze beschuldigingen veelvuldig in de media, maar zijn theorie├źn bleken niet te kloppen. De Hond werd via een civiele procedure veroordeeld voor smaad en moest een recordbedrag aan smartengeld betalen.

In de podcast schetst maker Annegriet Wietsma hoe de media, ondanks deze veroordeling en ondanks het feit dat De Hond geen bewijs voor zijn theorie├źn overlegde, zijn verhaal maar bleven herhalen. Behalve een podcast is er ook een speelfilm gemaakt over de zaak, De Veroordeling. De film, met in de hoofdrollen Fedja van Huet en Yorick van Wageningen, is naar verwachting deze zomer te zien als de bioscopen hun deuren weer mogen openen na de nu al vijf maanden durende coronalockdown.