Ruim honderd aanhoudingen in Utrecht na noodbevel

De politie heeft vrijdagavond ruim honderd personen opgepakt die ondanks een noodbevel demonstreerden in de wijk Lombok. Een groep had zich na de Pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein verzameld bij de moskee aan de Kanaalstraat. De groep werd ingesloten door de ME en die heeft ruim honderd van hen aangehouden. Er is één persoon opgepakt vanwege het gooien van stenen naar agenten.

In het centrum en omliggende wijken Lombok, Nieuw Engeland en de Dichterswijk geldt vrijdagavond een noodbevel omdat de deelnemers van de ontbonden demonstratie zich verplaatsten door de stad. Iedereen “van wie een redelijk vermoeden bestaat uit te zijn op wanordelijkheden” moet het gebied verlaten. Wie dat niet doet krijgt een boete of wordt aangehouden, aldus de gemeente op Twitter.

Eerder werd het Jaarbeursplein naast het station, waar nog tientallen demonstranten stonden, schoongeveegd door de ME. De demonstratie was ontbonden door de burgemeester omdat de organisatie niet in staat was te garanderen dat de coronamaatregelen werden nageleefd.

Op het Jaarbeursplein was plek voor 500 betogers, vrij snel na het begin van de demonstratie riep de gemeente Utrecht demonstranten al op niet meer te komen omdat dat maximum bereikt was. De demonstratie onder de noemer ‘Free Palestina’ is naar aanleiding van de escalatie van het Palestijns-Israëlisch conflict.