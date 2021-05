Vanaf 2022 10 maandelijkse uitzendingen van Andere Tijden

Het geschiedenisprogramma Andere Tijden verschuift volgend jaar van 18 afleveringen op de late woensdagavond naar 10 maandelijkse en langere uitzendingen op maandagavond. Dat meldt de NTR.

Vorige week werd bekend dat er vanaf volgend jaar geen reguliere afleveringen van Andere Tijden meer op televisie zijn. Het besluit veroorzaakte veel ophef. Zo werd onder meer een petitie gestart tegen het stoppen van de reguliere afleveringen van het programma.

Na een constructief gesprek met NPO is nu meer duidelijk over de concrete invulling van de plannen, meldt de NTR. De titel Andere Tijden blijft bestaan. Met ingang van 1 januari 2022 verdwijnen de 18 reguliere afleveringen van 25 minuten (woensdagavond 22.20 uur) en hiervoor in de plaats komen 10 maandelijkse afleveringen van 50 minuten (om 20.25 uur). Daarnaast gaat de geschiedenisafdeling documentaireseries maken, die zich goed lenen voor NPO Start én zullen er nieuwe geschiedenisprogramma’s worden ontwikkeld voor online.

“Al met al zijn we ervan overtuigd dat we met dit pakket blijven voorzien in de behoefte aan hoogwaardige geschiedenisprogrammering, niet alleen voor de huidige kijkers van Andere Tijden maar ook voor een nieuw publiek, met name ook voor nieuwe generaties”, aldus mediadirecteur NTR Willemijn Francissen.

Verder laat de NTR weten dankbaar te zijn voor alle steun die mensen voor het programma hebben uitgesproken. “Het doet de NTR en de makers van Andere Tijden enorm goed dat zoveel mensen zich hardop uitspreken voor het behoud van Andere Tijden en het belang van een serieus geschiedenisprogrammapakket bij de NPO”, zegt Marja Ros, hoofdredacteur geschiedenis bij de NTR.