Youp, Claudia en Simone bespreken op Radio 1 verloren coronajaar

Youp van ’t Hek, Claudia de Breij en Simone Kleinsma zijn zaterdag drie van de gasten in Op de plank, een speciale uitzending op NPO Radio 1 om de zwaar getroffen cultuursector extra onder de aandacht te brengen. In het programma praat presentatrice Astrid de Jong met podiumkunstenaars die hun voorstelling moesten afgelasten vanwege de coronalockdown. De theaters zijn inmiddels vanaf oktober vrijwel allemaal gesloten.

Van ’t Hek kon zijn Oudejaarsconference amper spelen. De Breij moest haar familievoorstelling over Heintje Davids voorlopig annuleren. En de musical Hello Dolly!, waar Simone Kleinsma al drie jaar aan werkte, werd drie dagen na de première geschrapt. Ook Porgy Franssen, Sanne Wallis de Vries, Mark Rietman en de jonge komieken Andries Tunru en Lisa Ostermann, die allebei net een festival hadden gewonnen, praten over het loodzware jaar.

Het programma Op de plank is zaterdag tussen 19.00 en 21.00 uur te horen op NPO Radio 1. In de uitzending worden ook vragen beantwoord die theatergangers hebben over de huidige, onduidelijke situatie. Wie bepaalt straks welke voorstellingen nog wel terugkeren? En zijn er nog genoeg technici en theatermakers over, of hebben de meesten een nieuwe baan gezocht in de coronacrisis?