Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer gedaald

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care ligt is weer gedaald. Ziekenhuizen behandelen nu 2183 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 21 maart.

Ten opzichte van vrijdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met 67. Op de verpleegafdelingen zijn 49 bedden vrijgekomen ten opzichte van een dag eerder. Op die vleugels liggen nu 1473 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 18 naar 710. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt.

Het aantal nieuwe opnames is wel licht gestegen vergeleken met een dag eerder. In de afgelopen 24 uur zijn 260 coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care beland. Vrijdag kwamen er nog 163 nieuwe patiënten bij. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kwamen er de afgelopen 24 uur op de verpleegafdelingen 220 nieuwe patiënten bij, en op de ic’s 40.