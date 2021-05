Duizenden lopen mee in vrijheidsmars in Amsterdam-Zuidoost

Enkele duizenden mensen hebben zaterdag in Amsterdam-Zuidoost een vrijheidsmars gelopen, de World Wide Rally for Freedom. Volgens een schatting van de gemeente waren zo’n 2500 mensen op de been. Ze hadden de inmiddels bekende gele paraplu’s bij zich, en ook vlaggen en spandoeken. De demonstratie verliep rustig en gemoedelijk, de politie hoefde niet in te grijpen, aldus de gemeente.

De deelnemers vinden de coronamaatregelen, lockdowns en vaccinatiepaspoorten een inperking van hun vrijheid. De optocht begon rond het middaguur bij de Johan Cruijff ArenA. De politie begeleidde de stoet.

De gemeente Amsterdam riep mensen rond 14.00 uur op niet meer naar het Arena Park te komen. Het was toen te druk bij de demonstratie, aldus de gemeente via Twitter. Rond 15.30 uur kwam de optocht tot een einde en vertrokken de eerste deelnemers.

Een soortgelijke mars vond zaterdag ook plaats in veel andere landen.