Jeangu Macrooy mag op voor tweede repetitie in Rotterdam Ahoy

Jeangu Macrooy maakt zaterdagochtend voor de tweede keer zijn opwachting in Rotterdam Ahoy. De Nederlandse songfestivalinzending krijgt op het officiële podium twintig minuten om zijn act te perfectioneren.

Na zijn eerste repetitie van donderdag zag Jeangu nog ruimte voor verbetering, zowel qua performance als qua techniek. “Dan heb je het over bepaalde shots”, zei Jeangu tegen het ANP. En ook over zijn eigen performance was hij kritisch. “Je staat toch voor het eerst op dat podium. We hebben wel eerder gerepeteerd in andere zalen maar dat is toch anders. Dus je bent tijdens het zingen nog heel erg bezig met nadenken over je nieuwe omgeving. Ik denk dat het zaterdag wel iets vertrouwder en zekerder gaat voelen.”

Donderdag was in de perszaal van het Eurovisie Songfestival te zien dat de act van Jeangu gepaard gaat met veel close-ups op beeld, zoals regisseur Hans Pannecoucke dat in de afgelopen jaren al eerder inzette tijdens de Nederlandse inzendingen die hij begeleidde. De eerste helft is vrij donker maar richting het einde breekt het nummer open en verschijnen kleurrijke en vrolijke ‘visuals’ op de schermen. Jeangu en zijn achtergrondzangers doen dan ook het dansje dat eerder deze week al op TikTok werd gepresenteerd.

Het team van Jeangu hoeft na de tweede repetitie niet nog een week af te wachten op de finale. Maandag doet hij zijn optreden nogmaals tijdens de tweede dress rehearsal van de eerste halve finale. De repetities voor de finale beginnen volgende week vrijdag.