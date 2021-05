Man (31) aangehouden vanwege dodelijk schietincident in Haarlem

De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek naar het dodelijk schietincident in de Beeksteeg in Haarlem, waarbij een 45-jarige inwoner van die stad is overleden.

De verdachte, een man zonder vaste verblijfplaats, is ingesloten en zit in beperkingen. Eerder werd in dit onderzoek een 22-jarige vrouw uit Haarlem aangehouden: haar betrokkenheid bij het geweldsincident in de Beeksteeg wordt nader onderzocht.

In het belang van het onderzoek doet de politie op dit moment geen verdere mededelingen.