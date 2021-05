Baudet rekent op steun van drie opgestapte fractieleden

Partijleider Thierry Baudet gaat ervan uit dat er nog steeds acht mensen in de Tweede Kamer zitten die het programma van zijn Forum voor Democratie volgen. Tijdens een bijeenkomst zondag op het Malieveld in Den Haag zei Baudet dat de drie Kamerleden die zich donderdag afsplitsten “waar mogelijk blijven samenwerken” met FVD. Een van hen, Wybren van Haga, had hij dit weekend nog op een verjaardag gezien en “we hebben elkaar een hug gegeven”, zei Baudet.

Hij zei te hopen dat na deze stap de druk in hun persoonlijk leven zou verminderen. “Ik buig niet voor alle druk. Wij gaan onverschrokken door”, riep Baudet tegen zijn aanhangers. Ook Hans Smolders en Olaf Ephraim stapten uit de fractie. Zelf lieten ze weten dat te doen vanwege een verschil van inzicht over de manier waarop politiek wordt bedreven.

Op de bijna twee uur durende bijeenkomst, die Baudet ziet als de aftrap van een nieuwe zogenoemde vrijheidskaravaan, waren naar schatting zeker vijfhonderd aanhangers afgekomen. De aanwezigen droegen geen mondkapjes en velen lukte het niet om 1,5 meter afstand te houden. De politie greep niet in.

Baudet riep zijn toehoorders op ‘”vrienden te worden met elkaar, een beweging te vormen”. Zo wil hij een school oprichten waar niet geïnjecteerd wordt en geen mondkapjes en 1,5 meter afstand nodig zijn. Ook denkt hij aan een Telegram-groep waar mensen elkaar per regio kunnen vinden. “Wacht niet op ons, dat duurt te lang.” De forumleider streeft naar 100.000 leden aan het eind van de zomer. Dat kan volgens hem als de huidige leden – volgens hem 50.000 – ieder één nieuw lid aanbrengen.