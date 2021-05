Een bewoner van een huis op de Rembrandtlaan in Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30 uur lichtgewond geraakt tijdens een gewapende overval. Volgens de politie hebben de daders, twee mannen die in het donker gekleed waren en mondkapjes droegen, buit gemaakt.

De politie roept getuigen op zich te melden.