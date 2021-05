Honderden mensen op Dam voor Pro-Palestina demonstratie

Honderden mensen hebben zich zondag op de Dam in Amsterdam verzameld voor een Pro-Palestina demonstratie.

Veel mensen hebben een vlag bij zich met de kleuren zwart, wit, groen en rood. Ook hebben mensen leuzen en steunbetuigingen op borden geschreven. De sfeer is rustig. De politie kijkt op afstand toe.

In Amsterdam is op het Beursplein een kleine groep betogers die Israƫlische vlaggen bij zich hebben. Ook hier is politie aanwezig.

Deze dagen zijn in Nederland en de rest van Europa meerdere Pro-Palestina betogingen bezig of aangekondigd zoals zondag in Enschede, Groningen en Eindhoven. De demonstraties zijn een reactie op oplopende spanningen tussen Israƫl en de Palestijnen. De luchtaanvallen gaan over en weer.