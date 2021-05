Honderden mensen op de been voor Pro-Palestijnse betogingen

Honderden mensen zijn zondag in meerdere plaatsen in ons land op de been voor Pro-Palestijnse demonstraties. Op de Dam in Amsterdam, in Nijmegen en Eindhoven zijn en waren ze bij elkaar met vlaggen in de kleuren zwart, wit, groen en rood. Ook hebben mensen leuzen en steunbetuigingen op borden geschreven.

Op de Dam hebben zich ongeveer 2000 mensen verzameld. Inmiddels zijn de demonstranten begonnen met het lopen van een protestmars, richting het Amstelstation. De politie houdt de demonstranten in de gaten en de sfeer is nog redelijk rustig. Wel is er een rookbom afgegaan. De gemeente laat op Twitter weten dat het op dit moment te druk is bij de demonstratie. “Sluit niet meer aan. Kom niet meer naar de Dam. Houd 1,5 meter afstand”, aldus de gemeente.

In Amsterdam zijn op het Beursplein enkele tientallen betogers met Israƫlische vlaggen samengekomen. Ook hier is politie aanwezig.

Op het Stadhuisplein in Eindhoven zijn ook honderden mensen bij elkaar gekomen. De aanwezigen worden in het Arabisch en Nederlands toegesproken door onder anderen de voorzitter van de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Veel aanwezigen dragen de Palestijnse vlag. Ook dragen mensen spandoeken en demonstratieborden. Aan het begin van de manifestatie hielden de deelnemers een minuut stilte voor wat genoemd werd “de slachtoffers van de apartheid en genocide”. Veel aanwezigen hieven leuzen aan in het Arabisch, Nederlands en Engels. De organisatie riep mensen bij herhaling op anderhalve meter afstand te houden, maar dat lukt niet echt. Er zijn erg veel mensen op het plein.

In Nijmegen waren er volgens de Gelderlander ook zo veel mensen bij elkaar in het Valkhofpark en later in het centrum, dat de burgemeester de betoging liet ontbinden.

Dezer dagen zijn in Nederland en de rest van Europa meerdere betogingen ter ondersteuning van Palestina. De demonstraties zijn een reactie op oplopende spanningen tussen Israƫl en de Palestijnen. De luchtaanvallen gaan over en weer.