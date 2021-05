Laatste bezoek Bijleveld aan uitgezonden militairen Afghanistan

Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten en commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim hebben een kort bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen die zijn gelegerd in Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Defensie gaat ervan uit dat dit het laatste bezoek is aan de militairen daar, omdat de NAVO-missie binnenkort stopt na twintig jaar.

Nederland droeg bij aan de internationale missie met in totaal 30.000 militairen, in verschillende regio’s in het Aziatische land. Ze reden er patrouilles, trainden militairen, spraken met de dorpsautoriteiten tijdens bijeenkomsten en ze vochten tegen de taliban. Tijdens de uitzendingen zijn 25 Nederlandse militairen om het leven gekomen.

Aanleiding voor de NAVO-missie waren de terroristische aanslagen op de Verenigde Staten op 9 september 2001. Daarbij werden onder meer de Twin Towers, waarin het World Trade Center zat, in New York verwoest.