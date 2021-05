Ruim 1800 hardlopers bij Fieldlab-evenement in Enschede

Ongeveer 1850 hardlopers nemen zondag deel aan een hardloopevenement in Enschede. Het is een Fieldlab-evenement en vindt plaats op de oude vliegbasis Twente. Het is de eerste hardloopactiviteit met plek voor duizenden deelnemers sinds het begin van de corona-uitbraak.

Het evenement heeft vier starttijden, waarvan de eerste om 10.00 uur. De organisatie laat weten dat “alles kan zoals de mensen gewend zijn”. “Het enige dat ontbreekt, is publiek”. Verder is er muziek, een horecaplein, hoeven mensen niet op de 1,5-meterregel te letten en is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Na het evenement kunnen deelnemers een drankje krijgen en hun medaille laten graveren.

De Fieldlab-loop, die als naam ‘Ready for Takeoff’ heeft gekregen, kent zondag vier starttijden verdeeld over de dag. De eerste is om 10.00 uur en betreft een wedstrijdloop met zo’n veertig Nederlandse toplopers, onder wie Andrea Deelstra, Kim Dillen, Jessica Oosterloo, Geart Jorritsma en Fabian ten Kate.

De organisatie liet vrijdag weten dat zich op dat moment minder mensen hadden ingeschreven dan verwacht. Er was namelijk plek voor 5000 deelnemers. De organisatie vermoedt dat dit komt door de verplichting om een negatieve coronatest in te leveren, wat mensen mogelijk weerhoudt zich aan te melden.