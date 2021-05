Buitententoonstelling over Anne Frank te zien in Amsterdam

Op de Westermarkt in Amsterdam is voor het Anne Frank Huis vanaf maandag de buitententoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ te zien. De speciale buitenversie van de expositie duurt een week en is coronaproof.

De tentoonstelling vertelt de persoonlijke geschiedenis van Anne Frank en de andere onderduikers van het Achterhuis, tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Ook wordt er aandacht geschonken aan het begrip identiteit, waarbij zes jongeren hun persoonlijke verhaal doen.

De titel van de expositie is ontleend aan een citaat uit Annes dagboek, gedateerd 11 april 1944: “Ik weet wat ik wil, heb een doel, heb een mening, heb een geloof en een liefde. Laat me mezelf zijn, dan ben ik tevreden.” Op diezelfde dag schreef ze ook: “Eens zal deze verschrikkelijke oorlog toch wel aflopen, eens zullen wij toch weer mensen en niet alleen Joden zijn!”.

De tentoonstelling is van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 15.30 uur voor het Anne Frank Huis te zien, dat door de coronacrisis nog altijd gesloten is.