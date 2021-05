EMA akkoord met langer bewaren Pfizer-vaccin in koelkast

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech mag langer in een koelkast worden bewaard. Tot nu toe was de richtlijn dat een ontdooid flesje hooguit vijf dagen in de koeling kon blijven, bij temperaturen van 2 tot 8 graden boven nul. Na die vijf dagen zou het flesje moeten worden weggegooid. De termijn wordt nu verruimd naar 31 dagen.

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), is maandag akkoord gegaan met een aanpassing van de regels. De verlenging geeft vaccineerders meer flexibiliteit, verwacht het EMA.

In Nederland wordt het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend door de GGD’en op centrale locaties verspreid over het land.