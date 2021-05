Informateur Hamer begint aan nieuwe ronde gesprekken

Net als de vorige informateurs begint ook Mariëtte Hamer maandag haar taak met een nieuwe ronde gesprekken met alle fractievoorzitters van de inmiddels achttien partijen in de Tweede Kamer. Ook bij haar komen de kleine partijen als eerste aan de beurt, te beginnen met Sylvana Simons van BIJ1. Ook Wybren van Haga, die vorige week met twee anderen uit Forum voor Democratie stapte, maakt zijn opwachting. Dinsdag komen de grotere partijen langs bij Hamer, als laatste VVD-leider Mark Rutte.

In opdracht van de Tweede Kamer zal Hamer zich richten op eerste voorstellen voor een nationaal herstelplan om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Dat moet volgens Hamer “snel in de steigers” worden gezet, zei ze vrijdag in een toelichting. Verder zal ze gaan praten met jongeren en met sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis.

Daarnaast moet Hamer gaan praten over de inhoudelijke onderwerpen. Naar aanleiding daarvan zal ze kijken welke partijen zouden kunnen aanschuiven om de nieuwe regeringscoalitie te vormen. Het is de bedoeling dat ze op 6 juni klaar is.

Hamer is voormalig PvdA-politica en is nu voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Ze gaf aan dat ze is gevraagd vanwege die laatste rol, waarin ze zich samen met andere instanties ook bemoeide met het herstel na de coronacrisis.

Haar voorganger Herman Tjeenk Willink sprak alle fractieleiders twee keer. Bij hem ging het veel over het gebrek aan het onderlinge vertrouwen en in het bijzonder in dat van VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte. Ook besprak Tjeenk Willink met de partijen een nieuwe opener bestuursstijl en een belangrijkere rol voor de Tweede Kamer. Ook de eerste informateurs – VVD’er Annemarie Jorritsma en D66’er Kasja Ollongren – spraken met alle politieke leiders. Deze verkenning mislukte toen notities uitlekten waaruit bleek dat er was gesproken over een andere functie voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, waardoor ophef ontstond. Uiteindelijk bleek dat Rutte diegene was geweest.