Laagste aantal ziekenhuisopnames sinds eind november

Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care of verpleegafdeling belandt, blijft dalen. In de afgelopen 24 uur hebben ziekenhuizen 138 nieuwe patiënten opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 29 november.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1497 coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer op gemiddeld bijna 214 per dag, het laagste niveau sinds 10 maart.

Eind april piekte het aantal ziekenhuisopnames. Sindsdien is de instroom met meer dan 30 procent gedaald. Daarom heeft het kabinet besloten dat de vorige week aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen doorgaan.