Ministerraad komt na nieuwe versoepelingen ook weer fysiek bijeen

Na bijna twee maanden digitaal vergaderen komen de ministers vrijdag weer zelf naar het ministerie van Algemene Zaken voor de wekelijkse ministerraad. “In het licht van de verbeterende situatie (…) heeft de minister-president besloten dat de vergaderingen vanaf deze week weer fysiek plaatsvinden”, laat een woordvoerder van de premier weten.

Eind maart ging het demissionaire kabinet uit voorzorg “voorlopig” op vrijdag digitaal vergaderen. Aanleiding was de besmetting met het coronavirus van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en kort daarna van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Dat de ministerraad vanaf het begin van de coronacrisis een dik jaar geleden gewoon fysiek bijeen bleef komen, deed bij sommige virologen wel de wenkbrauwen fronsen. Volgens premier Mark Rutte was een digitale ministerraad “heel lastig” vanwege het staatsgeheime karakter van de vergadering. In andere landen was het wel al lang mogelijk. “Volgens de coronarichtlijnen mochten de vergaderingen van de ministerraad toen en dus ook nu worden gehouden”, aldus de woordvoerder.

Om 1,5 meter afstand te houden wordt de ministerraad al wel sinds eind maart vorig jaar niet meer gehouden in de Trêveszaal, maar komen de bewindslieden samen in de grotere Rolzaal. Die zaal is onderdeel van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof.

Maandag kondigde het kabinet aan dat de tweede stap van de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen doorgaan. Dat betekent onder meer dat vanaf woensdag de terrassen langer open mogen zijn, dierentuinen en pretparken weer bezoekers mogen ontvangen en dat er meer buiten gesport mag worden.