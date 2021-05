Ook mensen uit 1965 kunnen nu prikafspraak maken

Ruim een kwart miljoen mensen die in 1965 zijn geboren, kunnen vanaf maandagavond op www.coronavaccinatie-afspraak.nl een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Bij de prik krijgen zij het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Daarvoor kunnen ze terecht bij meer dan honderd vaccinatielocaties van de GGD’en.

Mensen die liever telefonisch een prikafspraak maken, moeten nog even wachten op de uitnodigingsbrief die woensdag of donderdag door de brievenbus komt.

Steeds meer mensen kunnen worden inge├źnt. Op zondag kregen mensen uit 1963 en 1964 de mogelijkheid een afspraak te maken. Die groep bestaat uit ongeveer 450.000 personen. Eind april gingen de uitnodigingen naar zo’n 250.000 mensen uit geboortejaar 1962.

Volgens het RIVM kunnen mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat ze werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kan de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen, stelt het RIVM.

Volgens het coronadashboard van de overheid zijn tot nu toe ruim 7,4 miljoen prikken gezet, waarvan bijna 5 miljoen door de GGD’en. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken. Naar schatting hebben ongeveer 5 miljoen mensen het vaccin van Pfizer/BioNTech gekregen. Ruim 1,5 miljoen mensen zouden het vaccin van AstraZeneca toegediend hebben gekregen.