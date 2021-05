Simons als eerste fractieleider langs bij informateur Hamer

Sylvana Simons van BIJ1 praat maandag als eerste fractievoorzitter met informateur Mariëtte Hamer over de vorming van een nieuw kabinet. Hamer ontvangt deze dag de leiders van de negen kleinste partijen in de Tweede Kamer.

Simons zei voordat ze het gesprek aanging dat ze onder meer de groeiende kloof in de samenleving, het vertrouwen in de overheid en vermogensongelijkheid aan de orde wil stellen in het onderhoud met de informateur.

Hamer wil van de achttien fractieleiders onder meer weten welke gedachten ze hebben over het herstel- en transitieplan voor na de coronacrisis. Ze zei vrijdag redelijk optimistisch te zijn hierover snel een akkoord te bereiken met de politiek leiders.

Dinsdag komen de leiders van de negen grootste partijen bij Hamer langs. Op 6 juni moet haar eindverslag klaar zijn, maar Hamer maakte vrijdag ook al duidelijk dat dit voor haar geen harde deadline is. Ze voelt veel urgentie maar het gaat om de “kwaliteit van het werk”, zei ze toen.