TUI gaat niet naar landen waar reizigers in quarantaine moeten

Reisorganisator TUI biedt geen vakantiereizen aan naar landen waar reizigers bij aankomst in quarantaine moeten. Op dit moment gaat het daarbij alleen om Portugal. Verschillende landen die door de overheid op geel zijn gezet vereisen soms een quarantaineperiode van reizigers als ze inreizen. Daarnaast gelden soms andere verplichtingen, zoals een negatieve PCR-test.

Afgelopen weekend verviel het wereldwijde negatieve reisadvies voor Nederlandse reizigers. Met de boekingen bij TUI gaat het sinds de bekendmaking van de versoepelingen van de reisbeperkingen door de coronapandemie heel goed, laat een woordvoerster desgevraagd weten. Volgens haar komen er duizenden boekingen binnen.

Veel mensen kijken ook op korte termijn of ze nog weg kunnen, aldus de zegsvrouw. De weersvoorspelling voor het pinksterweekend van 23 en 24 mei ziet er niet goed uit in Nederland. Daarom heeft TUI alvast het aanbod uitgebreid met extra vluchten naar het buitenland.

De meeste vraag op korte termijn is naar Spanje en vooral de Canarische eilanden. Komend weekend heeft TUI extra vluchten naar Gran Canaria en Tenerife ingepland. De week daarna worden ook vluchten toegevoegd naar Mallorca, Ibiza en de Antillen (Cura├žao, Aruba en Bonaire). Vanaf volgende week vliegt TUI vijf keer per week naar de Antillen. TUI wijst reizigers erop om goed ge├»nformeerd op reis te gaan en zich te houden aan de lokale maatregelen.

Prijsaanbieder de VakantieDiscounter zag de afgelopen week het aantal boekingen in vergelijking met de week ervoor verdubbelen. Spanje, Griekenland en Turkije staan in de top drie van populairste bestemmingen. Voor Turkije is het reisadvies nog oranje, maar Nederlandse vakantiegangers hebben “duidelijk weer vertrouwen”. Ook werden aanzienlijk meer annuleringsverzekeringen afgesloten.