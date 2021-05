5396 nieuwe coronagevallen, cijfer hoog door eerdere storing

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 5396 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat cijfer valt nu hoog uit, doordat in de voorgaande dag minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu telde maandag 2877 nieuwe positieve tests. Dat opvallend lage aantal kwam echter door een computerprobleem bij de GGD. Het RIVM kon hierdoor niet alle meldingen ontvangen. Volgens het RIVM zijn de ontbrekende aantallen van maandag opgenomen in het dagcijfer van dinsdag.

Het gemiddeld aantal coronagevallen neemt al weken gestaag af. In totaal werden afgelopen woensdag tot en met dinsdag 35.142 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 5020 over de afgelopen zeven dagen. In de week daarvoor waren het er nog meer dan 49.000 op weekbasis.

In Amsterdam hoorden afgelopen etmaal 281 mensen dat ze positief zijn getest op corona. In Rotterdam waren dat er 227 en in Den Haag 200. In Tilburg en Utrecht kregen respectievelijk 126 en 117 mensen een positieve testuitslag afgelopen etmaal.

Het RIVM registreerde 17 sterfgevallen door Covid-19 tussen maandag en dinsdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Het aantal mensen dat sinds het begin van de uitbraak positief is getest, kwam maandag boven de 1,6 miljoen uit. Tot dusver zijn bijna 17.500 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.