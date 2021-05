België door naar finale Eurovisie Songfestival

België staat zaterdagavond in de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. De band Hooverphonic kreeg dinsdagavond tijdens de eerste halve finale voor het nummer The Wrong Place genoeg stemmen van de internationale vakjury’s en de kijkers thuis.

Ook Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden en Oekraïne wisten dinsdag een finaleplaats te behalen. Voor Slovenië, Australië, Noord-Macedonië, Ierland, Kroatië en Roemenië houdt het songfestivalavontuur voor dit jaar op.

Donderdag strijden zeventien landen om een plekje in de finale. Dan zijn onder meer Griekenland, Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland aan de beurt. Ook dan gaan er tien landen door naar de finale.

Jeangu Macrooy is, omdat Nederland gastland is dankzij de overwinning van Duncan Laurence in 2019, al verzekerd van een finaleplaats. Ook Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië, de zogenoemde ‘big five’, hoeven niet mee te doen aan de halve finales en staan zaterdag sowieso op het podium.