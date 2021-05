Boek over jeugd Máxima krijgt een eigen tv-serie

Het boek ‘Máxima Zorreguieta. Moederland’ van Marcia Luyten krijgt een eigen tv-serie. Millstreet Films maakte dinsdag bekend de filmrechten te hebben gekocht van uitgeverij De Bezige Bij.

Anne de Clercq, bekend van de series Zonder Jas Naar Buiten, Soof en Feuten, is de beoogd regisseur. Later dit jaar komt er ook een Argentijnse uitgave van het boek. In ‘Máxima Zorreguieta. Moederland’ wordt de jeugd en afkomst van Máxima in beeld gebracht. Het is het eerste deel van het verhaal. Het tweede deel, Vaderland, komt eind volgend jaar uit. Dat gaat over de Nederlandse jaren van Máxima.

Journalist en auteur Marcia Luyten wist voor het boek medewerking te krijgen van de familie van Máxima, haar Argentijnse vriendenkring, oud-studiegenoten en voormalige collega’s. Zij vertelden met toestemming van Máxima in detail, maar wel anoniem, over de waarden waarmee Máxima opgroeide en in welk milieu dat gebeurde.

Maandagavond vertelde Máxima in een interview met Matthijs van Nieuwkerk dat ze het boek zelf niet wilde lezen, omdat ze liever niet over zichzelf leest.