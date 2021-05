Drukte bij commerciële teststraten sinds reisversoepelingen

Commerciële coronateststraten zien een toename van afspraken voor een PCR-test sinds het demissionair kabinet heeft aangekondigd dat het reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk is. Voor zo’n reis hebben vakantiegangers een testbewijs en reisdocument nodig, die alleen te verkrijgen is bij een commercieel lab.

Die test mag niet ouder zijn dan 48 tot 72 uur. Het lijkt erop dat reizigers alvast een plekje bij de teststraten boeken voor de zomervakantie, zodat ze gegarandeerd zijn van hun trip, zegt Rasmus Emmelkamp, mede-oprichter van Spoedtest.nl.

Bij Spoedtest.nl werden maandag bijna 9000 afspraken geboekt. “Vanaf 1 juli wordt het echt druk,” zegt Emmelkamp. “Dan begint ongeveer de vakantieperiode.” De afgelopen tijd was het relatief rustig, vertelt Emmelkamp. “De laatste piek in afspraken was rond rond kerstmis. Ik denk dat veel expats toen naar huis gingen. Ook waren er vast mensen die familie bezochten en uit voorzorg een test deden.”

Ook Abdel Ali El Bouzzaidi, directeur van CoronaPCRtesten, ziet een stijging in het aantal afspraken. “De afgelopen week zijn er 40 procent meer afspraken gemaakt”, zegt hij. “We verwachten dat de drukte de komende weken gaat toenemen. Dat gebeurt de afgelopen maanden telkens nadat er tijdens een persconferentie versoepelingen worden aangekondigd.”

De werknemers van Snellecoronatest testen ongeveer 500 mensen per dag, vertelt een woordvoerder. De aanbieder van coronatesten heeft, net als de andere twee bedrijven, meerdere teststraten door het hele land. Ook hij ziet dat er sinds afgelopen zaterdag steeds meer reserveringen bijkomen.