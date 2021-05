Erop of eronder voor Belgen in eerste halve finale

Precies twee jaar na de overwinning van Duncan Laurence in Tel Aviv vindt dinsdag de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats in Rotterdam. Zestien landen strijden om in totaal tien tickets voor de grote finale aanstaande zaterdag.

Op basis van de noteringen van de wedkantoren lijken in ieder geval Malta, Cyprus, Litouwen, Oekraïne en Rusland de eindstrijd te gaan halen. Voor de Belgen, die Hooverphonic naar Rotterdam hebben gestuurd, is het erop of eronder. De band maakte tot dusver weinig indruk tijdens hun repetities.

De Nederlandse tv-kijker stemt dinsdagavond mee, net als Duitsland en Italië. Nederland staat als gastland al in de finale en ook de Duitsers en Italianen zijn dankzij hun Big Five-positie al gegarandeerd van de eindstrijd.

De eerste halve finale wordt geopend door Duncan Laurence. De intervalact wordt gedaan door Davina Michelle en Thekla Reuten.