Informateur spreekt fractieleiders van de grootste partijen

Na eerst de kleinste partijen maandag te hebben ontvangen, spreekt informateur Mariëtte Hamer dinsdag met de leiders van de grootste partijen in de Tweede Kamer. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is de eerste die langskomt, de laatste is Mark Rutte van de VVD.

Hamer wil de leiders uithoren over hun plannen voor de herstelfase na corona. Ze wil daarover snel een akkoord bereiken. Verder komen onder meer aan de orde het herstel van de rechtsorde en de vraag welke partijen willen samenwerken in een coalitie.

Het is de vierde keer in deze formatie dat alle fractievoorzitters hun ideeën kunnen inbrengen. SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat er wel wat meer tempo gemaakt kan worden, zei hij maandag. DENK-leider Farid Azarkan pleitte bij Hamer voor een bestuurscultuur waarin de oppositie meer ruimte krijgt om mee te denken over het kabinetsbeleid. Joost Eerdmans (JA21) vindt dat het herstelplan niet in een formatieronde moet worden afgekaart, maar in de Kamer moet worden besproken.

Laurens Dassen van Volt ziet in het coronaherstel een kans om ook de klimaatcrisis aan te pakken. Investeringen in groene technologie kunnen helpen het herstel aan te zwengelen, denkt hij.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie denkt dat de gesprekken weinig zin hebben. Hij vindt dat Nederland een “circus” wordt voorgehouden, “alsof ze iets te melden hebben”.

Hamer wil in deze “nieuwe fase” van de formatie met de inhoud bezig zijn. Later deze week spreekt ze ook nog met jongeren en vertegenwoordigers van zwaar getroffen sectoren zoals de horeca en de kunstensector. Ze heeft van de Kamer tot 6 juni de tijd gekregen voor haar werkzaamheden, maar die datum is niet in beton gegoten.