Kaag hoopt voor de zomer op kabinet met daarin PvdA en GroenLinks

D66-leider Sigrid Kaag hoopt dat er nog voor de zomer een nieuw kabinet gevormd kan worden met een regeerakkoord op hoofdlijnen. Wat haar betreft wordt daarbij een akkoord gesloten tussen haar D66, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, zei ze na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Haar partij speelt in deze fase van de kabinetsformatie een sleutelrol.

Naast de aanpak van de coronacrisis en het herstelplan voor de economie, vindt D66 de stikstofcrisis en kansengelijkheid belangrijke thema’s voor een nieuw regeerakkoord. Bij dat laatste thema hoort volgens haar onderwijs, maar ook de versterking van de rechtsstaat waarvoor sinds de kindertoeslagaffaire meer aandacht is gekomen. Ze zei verder dat migratie met name voor andere partijen een belangrijk thema zal zijn.

Kaag pleit al sinds de verkiezingen voor een progressieve coalitie. De samenwerking met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks is momenteel haar inzet. Of die partijen de samenwerking ook zien zitten, is nog de vraag.

Volgens Kaag zijn er in twee maanden nog weinig resultaten geboekt in het formatieproces. “We zijn eigenlijk nog pas op dag één”, zo zei ze. “Het is nu zaak dat we met zijn allen inhoudelijke vaart en politieke vaart willen maken. Dat verwachten mensen van ons en dat vind ik heel terecht.”