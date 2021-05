Koning opent expositie over slavernij in Rijksmuseum

Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag de expositie Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Aan de hand van tien waargebeurde verhalen vertelt de tentoonstelling over hoe mensen in slavernij leefden, over slavenhouders, mensen die zich verzetten en mensen die in slavernij naar Nederland zijn gehaald.

Hoewel het museum voorlopig nog is gesloten vanwege de coronamaatregelen, kunnen mensen de expositie al wel online bekijken. Ook krijgen middelbare scholieren uit de regio Amsterdam de komende weken de kans om alvast gratis een bezoek te brengen. De opening is online te zien bij de NOS. Als het museum weer opengaat, kunnen bezoekers Slavernij nog tot en met 29 augustus zien.

De tentoonstelling vertelt over de Nederlandse koloniale periode van de 17e tot en met de 19e eeuw en belicht de slavernij in Suriname, Braziliƫ en het Caribisch gebied, waar de West-Indische Compagnie (WIC) de hand in had, en de slavernij in Zuid-Afrika en Aziƫ waar de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) actief was.