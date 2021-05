Na dag twee eindexamens staat LAKS-klachtenteller op ruim 52.000

Dinsdagavond, op de tweede dag van de eindexamens voor scholieren, waren bij actiegroep LAKS in totaal 52.354 klachten binnengekomen. Dit aantal lag maandagavond nog op ongeveer 24.000, aldus een woordvoerster. Minister Arie Slob van Onderwijs kwam dinsdagmiddag even helpen bij de klachtenlijn van LAKS op het kantoor in Utrecht.

Slob bezocht het kantoor tussen 15.30 en 16.30 uur en nam zelf klachten aan van examenkandidaten. “Zo’n vijf of zes klachten heeft hij aangehoord”, aldus de woordvoerster. “Gelukkig kreeg hij geen boze kandidaten aan de lijn die hun kans schoon zagen om met de minister aan de lijn al te veel te zeuren. Hij deed het leuk met af en toe een grapje tussendoor.”

Dinsdag kwamen met name veel klachten binnen over geschiedenis op de havo: 8447 tegen ongeveer 3000 in 2019. Enkele onderwerpen in het examen waar dieper op wordt ingegaan, weken af van andere jaren. Daarom konden leerlingen minder goed oefenen met behulp van examens van voorgaande jaren. Eindexamenleerlingen geschiedenis op het VWO hadden daar geen last van. Het aantal klachten over dat examen lag dan ook flink lager: 1500.

Wat betreft het eindexamen Engels op de havo kreeg het LAKS 4000 klachten binnen. Sommige leerlingen voelden het als een tekort dat er minder fysiek onderwijs is geweest door corona en vonden dat het examen daardoor moeilijker te maken was.

Andere examens die dinsdag werden afgenomen waren Nederlands en wiskunde op het vmbo en Frans op de havo.