OM en verdediging ruziën over beelden moord bij zaak Martien R.

In de grote rechtszaak rond Martien R. is dinsdag onduidelijkheid ontstaan over beelden die de politie stiekem opnam rondom een moord. De advocaat van Anton R., de zoon van Martien, stelt dat justitie die niet aan de verdediging verstrekte. Het Openbaar Ministerie ontkent dat weer.

Het gaat om beelden van de moord op Peter Netten op 4 juni 2018, op het kamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss, waar R. woont. De politiecamera’s stonden te snorren in het kader van het grote onderzoek waarvoor R. en een deel van zijn familie nu terechtstaan. Daarin verwijt justitie ze het vormen van een criminele organisatie die handelde in drugs en wapens. In totaal zijn in de zaak vijftien verdachten, onder wie drie broers, de zoon, een neef en een schoonzus van Martien.

De advocate staat zoon Anton R. bij. Die is verdachte van de moord. Ze weet daardoor dat de beelden er moeten zijn, maar ze heeft ze niet gezien. “We beschikken niet over de beelden van die datum. Dat staat haaks op de belofte dat we alle gemaakte beelden zouden krijgen. Dat is reden om te twijfelen aan de integriteit van het onderzoek.”

Volgens de officier moeten de beelden van 4 juni wel op de server staan. “Ik ga laten weten waar de beelden precies staan.” De advocate antwoordde: “Op de server staan mappen met datums. 4 juni zit er niet bij.”

De moord zelf is overigens geen onderdeel van het omvangrijke proces rondom de familie. Die wordt later dit jaar als aparte zaak bij de rechtbank in Den Bosch behandeld.