‘PCR-tests voor vakantiegangers gaan in prijs dalen’

De PCR-coronatest die ongevaccineerde vakantiegangers moeten afnemen bij een commerciële testaanbieder worden goedkoper. Dat zeggen drie testbedrijven tegen het ANP. Doordat steeds meer vakantiegangers een testafspraak inplannen, gaan de kosten per test omlaag.

Vanuit het Europees Parlement kwam de oproep om de PCR-tests voor een Europees reiscertificaat gratis te maken. Ook de reisbranche wil dat, maar coronaminister Hugo de Jonge wil niet aan de oproep toegeven. Hij vindt het onwenselijk dat de belastingbetaler aan iemands vakantie meebetaalt en wil het verdienmodel van commerciële testbedrijven beschermen. Bovendien, zei hij maandag, gaan PCR-tests in prijs dalen.

Nu variëren de kosten van een coronatest bij een commercieel bedrijf tussen de 140 euro en 89 euro. Commerciële aanbieders maken de meeste kosten bij de laboratoria waar de monsters worden getest, maar zijn ook geld kwijt aan de testafname, het vervoer van de tests en marketing.

Bijna al die kosten worden lager bij een groter aantal afgenomen tests, zegt directeur Abdelali El Bouzaidi van CoronaPCRtesten, dat vijftien testlocaties heeft. “Toen ik in december begon kostten onze tests 125 euro. Nu zitten we op 98 euro en dat gaat naar verwachting nog verder omlaag doordat steeds meer vakantiegangers een testafspraak maken.”

Bij Spoedtest.nl, dat 75 testlocaties heeft, is een coronatest nu 89 euro. Directeur Rasmus Emmelkamp verwacht dat die prijs kan zakken naar 50 euro per test. Dat komt enerzijds door de toenemende vraag. Anderzijds is de testaanbieder, dat naar eigen zeggen 25 procent marktaandeel heeft, met reisorganisaties in gesprek over een samenwerking.

De PCR-tests bij Travel Clinic, dat één testlocatie heeft, kosten nu per test 135 euro. Ook dat bedrijf deelt de verwachting van De Jonge over prijsverlaging, “maar daar zit wel een ondergrens aan”. “Sommige kosten, zoals geschoold personeel en de labs, moet je gewoon maken.”