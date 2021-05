Ploumen is blij dat het nu over de inhoud gaat

Lilianne Ploumen is blij dat de formatie nu “langs de lijnen van de inhoud” verder gaat. De PvdA-leider sprak dinsdagmiddag met informateur Mariëtte Hamer. Na afloop zei ze dat mogelijke coalities nauwelijks ter sprake zijn gekomen. Het ging meer over “wat in Nederland aan de hand is en wat de zorgen van mensen zijn”.

D66-leider Sigrid Kaag sprak eerder op de dag de hoop uit dat er een coalitie gevormd kan worden met D66, VVD, CDA, GroenLinks én de PvdA. Of dat ook voor Ploumen de gedroomde optie is, wilde de sociaaldemocraat niet zeggen. “Voor mij is het belangrijk dat er een kabinet komt dat een investeringskabinet is. Met welke partijen… Volgens mij is het juist de bedoeling dat we over de inhoud praten.”

Ploumen hoopt wel dat een nieuwe coalitie “zo progressief mogelijk” wordt. Een coalitie zonder andere linkse partij, en dan vooral GroenLinks, ziet ze niet zitten.

De PvdA vindt het belangrijk dat er geld gestoken wordt in een herstelplan voor na de coronacrisis, zeker voor zwaar getroffen sectoren als kunst en cultuur en het toerisme, zei de fractievoorzitter. Ook wil ze investeren in woningen, onderwijs en kinderen die een achterstand hebben opgelopen. Verder wil de Partij van de Arbeid meer werkzekerheid.

Ploumen was de voorlaatste fractievoorzitter die aanschoof bij de eerste gespreksronde met informateur Hamer. VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte is als laatste aan de beurt.