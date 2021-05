Rechtbank doet uitspraak in zaak doodschieten Bas van Wijk

De rechtbank in Amsterdam doet dinsdag uitspraak in de zaak van de schutter die Bas van Wijk (24) doodschoot in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam. Het OM heeft tegen de 21-jarige verdachte Samir El Y. uit Hoofddorp een celstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

De Hoofddorper heeft bekend tweemaal op Van Wijk geschoten te hebben. Dat gebeurde op 8 augustus vorig jaar aan de oevers van de Nieuwe Meer in Amsterdam. Volgens het OM wilde Van Wijk op deze zomerse stranddag voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden werd gestolen. Dit horloge bleek een imitatie-Rolex. Justitie verdenkt El Y. uit Hoofddorp van gekwalificeerde doodslag: hij heeft volgens het OM zijn slachtoffer gedood om de horlogeroof gemakkelijker te maken. El Y. ontkent dat het hem te doen was om een horloge, terwijl hij wel meermalen om het klokje vroeg.

De advocaten van de schutter hebben bij de rechtbank gepleit voor toepassing van het jeugdstrafrecht. De verdachte was tijdens het schietincident in augustus vorig jaar 20 jaar oud en verminderd toerekeningsvatbaar. De verdediging pleitte voor een maximale straf van twee jaar jeugddetentie en oplegging van jeugd-tbs.

Volgens de verdediging was geen sprake van een ‘Rolex-moord’. De schutter, die een persoonlijkheidsstoornis heeft, voelde zich naar eigen zeggen vernederd. Hij zou volgens zijn advocaat onverwachts in een “hevige gemoedsbeweging” onbedoeld in de borst van het slachtoffer hebben geschoten nadat hij hem in zijn been had geraakt. “Het is nooit mijn bedoeling geweest”, zei de verdachte er zelf over.

El Y. voelde zich al enkele weken bedreigd en had schulden in de drugshandel gemaakt, dat was volgens hem de reden dat hij een geladen wapen meenam naar het strandje.