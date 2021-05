RIVM meldt kwart minder nieuwe coronagevallen in afgelopen week

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen zeven dagen met ongeveer een kwart afgenomen in vergelijking met een week eerder. Het RIVM meldt 35.142 nieuwe besmettingen tussen vorige week dinsdagochtend en deze dinsdagochtend. Ook het reproductiegetal is flink gedaald, naar 0,89. Het zogenoemde r-getal stond op 21 januari voor het laatst zo laag.

Het reproductiegetal van 0,89 betekent dat honderd mensen gemiddeld 89 anderen besmetten en de epidemie dus langzaam uit kan doven. Het RIVM maakt de berekening van het r-getal onder voorbehoud, dus het werkelijke getal kan variëren tussen 0,87 en 0,91. Afgelopen vrijdag was het reproductiegetal nog 0,95. Het RIVM kijkt ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiecijfer van 0,89 slaat dus op de situatie zoals die op 3 mei was.

Ook vorige week meldde het RIVM een grote daling in het aantal nieuwe besmettingen. Tussen 4 en 11 mei kregen volgens het RIVM 47.108 mensen een positief testresultaat, een afname van 10 procent ten opzichte van de week daarvoor.

Het percentage positieve testuitslagen bekijkt het RIVM van kalenderweek tot kalenderweek. Dat percentage was in de week tot en met afgelopen zondag (week 19) 12,2 procent. Dat is ongeveer even hoog als de week daarvoor, toen 12,3 procent van de geteste mensen te horen kreeg corona te hebben.

In de regio’s Brabant-Noord en Limburg-Noord was het aantal positieve uitslagen gemiddeld flink hoger dan in de rest van het land, aldus het RIVM. In de twee zuidelijke regio’s was het aantal meldingen meer dan 280 per 100.000 inwoners, terwijl landelijk 202 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag kregen.

Volgens het RIVM is de daling in het aantal nieuwe besmettingen deels te verklaren door het lager aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD-teststraten. In week 19 gingen 272.681 mensen naar de GGD voor een test en 33.262 van hen kregen een positieve uitslag. Een kalenderweek eerder lieten nog 353.012 mensen zich testen en kregen 43.353 van hen te horen dat ze besmet zijn. Het RIVM verklaart de daling door de meivakantie en het lange weekend rond Hemelvaartsdag, maar wijst ook op het gebruik van zelftesten. Vooral jongeren onder de 18 lieten zich de afgelopen drie weken steeds minder vaak testen bij de GGD.

Zoals afgelopen week al duidelijk werd, gaat het ook in de ziekenhuizen wat betreft het aantal coronapatiënten de goede kant op. Het aantal nieuwe opnames daalde met 21 procent ten opzichte van een week eerder. Toen werden 1458 nieuwe coronapatiënten opgenomen, tegenover 1152 deze week. Er werden 239 mensen opgenomen op de intensive cares, een afname van 24 procent ten opzichte van een week eerder. Toen werden in totaal nog 313 nieuwe coronapatiënten naar de ic gebracht.