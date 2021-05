SP-leider wil dat formatie over meer gaat dan herstelbeleid

De kabinetsformatie moet over meer gaan dan alleen het herstelbeleid na de coronacrisis. Daar heeft Lilian Marijnissen (SP) op aangedrongen in haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Ze vindt dat het ook moet gaan over bijvoorbeeld de problemen op de woningmarkt.

Het lijkt er volgens Marijnissen op dat de problemen van Nederland alleen economisch zijn. Maar “mensen kunnen geen betaalbaar huis meer vinden”.

Verder heeft ze opnieuw laten weten niet deel te nemen aan een kabinet met VVD-leider Mark Rutte. “De SP gaat niet een kabinet van Rutte aan een meerderheid helpen.”

Ze neemt het de winnaars van de verkiezingen, VVD en D66, kwalijk dat de kabinetsformatie zo lang duurt. “We zijn al twee maanden bezig.” Ook CDA-leider Wopke Hoekstra pleitte eerder op de dag al voor meer tempo in het formatieproces.

De informateur praat dinsdag met de leiders van de negen grootste partijen in de Tweede Kamer. Een dag eerder kwamen de negen kleinste partijen al bij haar langs.