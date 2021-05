Voordringen bij coronaprik was mogelijk, uitnodiging stond online

De brief waarmee zorgmedewerkers worden uitgenodigd voor vaccinatie tegen het coronavirus, was lange tijd eenvoudig online te vinden. Daarmee konden anderen zich voordoen als zorgmedewerker en een afspraak maken voor een prik, zonder dat ze daar recht op hadden, ontdekte RTL Nieuws.

Zorgmedewerkers waren begin januari als eersten in Nederland aan de beurt om gevaccineerd te worden. Sommige zorginstellingen hadden de uitnodigingsbrief online gezet voor hun medewerkers. RTL-verslaggever Daniël Verlaan werd daarop gewezen en zette zo’n brief op zijn eigen naam. De GGD controleerde wel of zijn naam op de brief overeenkwam met de naam op zijn identiteitsbewijs, maar niemand controleerde of hij in de zorg werkte. Ook op de vaccinatielocatie zelf werd hij doorgelaten. Toen hij op het punt stond de prik te krijgen, zei hij dat hij journalist was en dat een ander het vaccin kon krijgen.

“RTL heeft aangetoond dat brieven van werkgevers online circuleerden en dat je er tussendoor kunt glippen als je valsheid in geschrifte pleegt en fraudeert. Hoe kunnen wij dat controleren? Onze mogelijkheden zijn niet oneindig, we willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen vaccineren. Ergens houden de mogelijkheden voor ons op”, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland in een reactie weten.

Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid is vanwege het vaccinatietempo bewust gekozen voor een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk systeem om afspraken te maken, voegt de GGD er aan toe. “We hebben er gezamenlijk voor gekozen om dit niet nodeloos dicht te timmeren.”

GGD GHOR Nederland wijst ook naar de potentiële voordringers: “Mensen moeten op hun beurt wachten. Geen uitnodiging is geen afspraak. Als je toch vindt dat jij moet voordringen in het systeem en het lukt, besef dan dat je het vaccin hebt gekregen van iemand die het harder nodig heeft dan jij. Die volgorde is niet voor niets opgesteld.”

Het is niet bekend hoeveel mensen misbruik hebben gemaakt van de mogelijkheid en zijn voorgedrongen. GGD GHOR Nederland zegt dat er momenteel ruim 100.000 afspraken per dag worden ingepland. Op basis van DigiD controleert de GGD of deze mensen al aan de beurt zijn en ongeveer 0,5 procent van die mensen blijkt nog niet in aanmerking te komen voor de prik. Dat komt neer op enkele honderden gevallen per dag.