20 jaar cel en tbs voor man die ex-vriendin de keel doorsneed

De rechtbank in Maastricht heeft woensdag de 54-jarige Roberto H. veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs wegens het om het leven brengen van zijn ex-vriendin. De rechtbank sprak van moord met voorbedachten rade. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden levenslang geëist.

De 42-jarige Reagan Perez werd op 10 juli 2019 in de tuin van haar woning in Kerkrade doodgestoken. Daarbij werd haar keel bijna helemaal doorgesneden. Van de steekpartij waren veel mensen getuige. Volgens de rechtbank was H. boos omdat de vrouw de relatie met hem had beëindigd.

H. had een vriendin gevraagd een taart bij zijn ex te bestellen. Perez bakte vaker taarten op bestelling. Toen de vriendin de taart ging afrekenen, ging H. met haar mee en viel vervolgens zijn ex aan. Volgens de rechtbank overleed Perez door een snijwond in haar keel en door een steek in de borst.

Roberto H. had een half uur van tevoren een groot vleesmes aangeschaft. Voor de rechtbank zei H. uit noodweer gehandeld te hebben, maar de rechtbank verwerpt dit. H. heeft haar opzettelijk en met voorbedachten rade vermoord, aldus de rechtbank. De rechters nemen het H. zeer kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn daad en geen schuld voelt, en zijn misdaad pleegde op klaarlichte dag te midden van mensen die er getuige van waren.

De man heeft een uitgebreid strafblad. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw werd hij veroordeeld voor twee pogingen tot doodslag en het doodschieten van een man. Ook heeft hij vanwege die laatste misdaad een tbs-behandeling achter de rug.

Volgens het OM heeft H. zijn ex in de maanden voor haar dood herhaaldelijk bedreigd en mishandeld. De vrouw deed de dagen voor de moord aangifte bij de politie omdat haar belager meerdere malen bij haar woning was verschenen. Zij voelde zich door hem bedreigd.

Deskundigen adviseerden tijdens de rechtszaak een lange tbs-behandeling omdat de man ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Maar het OM zag daar niets in, omdat hij al van 2000 tot 2011 een tbs-traject doorlopen had na het eerdere levensdelict. Die tbs had volgens het OM niks geholpen. Toch ziet de rechtbank wel de noodzaak van tbs naast een lange gevangenisstraf vanwege het gevaar van herhaling en de geestelijke beperkingen van de man.