4613 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verder omlaag

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4613 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent dat de uitbraak verder afneemt.

In de afgelopen zeven dagen zijn 33.354 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4765 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 11 maart. Het gemiddelde daalt voor de tiende achtereenvolgende dag.

In Rotterdam kregen 308 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Amsterdam telde 174 nieuwe gevallen en in Den Haag werden 159 positieve tests geregistreerd. Daarna volgen Utrecht (109) en Tilburg (88).

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vijftien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het een tijdje voordat dit is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 89 sterfgevallen geregistreerd, het laagste aantal sinds 6 oktober.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van net iets minder dan 17.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.