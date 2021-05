Aantal coronapatiënten in ziekenhuis hardst gedaald sinds 1 januari

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen daalt steeds sneller. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noteerde woensdag een afname van 147 patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari.

In totaal liggen nu nog 2002 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. De meesten liggen op verpleegafdelingen. Op de intensive cares zijn nu nog 637 coronapatiënten opgenomen, 9 minder dan een dag eerder.