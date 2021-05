Bijna 2,8 miljoen mensen keken eerste halve finale songfestival

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op NPO 1 is dinsdagavond gemiddeld door 2,78 miljoen mensen bekeken. Daarmee werd de eerste halve finale beduidend beter bekeken dan voorgaande jaren, toen het muziekevenement niet in Nederland werd georganiseerd.

Naar de eerste halve finale in 2019, het jaar dat Duncan Laurence er in IsraĆ«l met de winst vandoor ging, keken er net geen 1,5 miljoen mensen. In 2018 waren dat er 1,1 miljoen, het jaar ervoor 1,5 miljoen. Zo’n 5,4 miljoen mensen keken dinsdag kort naar het programma, wat het gemiddelde aantal kijkers van het gehele programma flink opkrikte.

De voorbeschouwing van het songfestival werd door 1,98 miljoen mensen bekeken.