FNV wacht drukke dag met twee acties in Den Haag

De FNV organiseert woensdag twee acties in Den Haag. De eerste, om 12.00 uur op het Plein bij het gebouw van de Tweede Kamer, vraagt aandacht voor de toenemende armoede van mensen met een (bijstands)uitkering of minimumloon, waardoor een betaalbaar huis voor hen steeds moeilijker te vinden is. Op de stoep van het Kamergebouw bouwen vakbondsleden vanaf de vroege ochtend met pallets en bouwplastic een ‘krottenwijk’. Op 24 grote piepschuimblokken wordt daarnaast een ‘villawijk’ geschilderd.

Ook krijgt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een petitie aangeboden tegen de zogeheten kostendelersnorm. “Die zorgt voor schrijnende situaties. Bijvoorbeeld voor ouders die hun kinderen, zodra die meerderjarig zijn, noodgedwongen uit huis moeten zetten omdat ze anders gekort worden op hun uitkering of toeslagen kwijtraken”, meldt vicevoorzitter Kitty Jong.

Woensdagmiddag vanaf 14 uur is er op het Malieveld een manifestatie voor de werknemers in de publieke sector: politiemensen, onderwijzend personeel, militairen en ambtenaren. De deelnemende FNV-bonden komen daar in het geweer omdat veel cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Werknemers klagen over hoge werkdruk, openstaande vacatures en achterblijvende lonen. Ze voelen zich door de overheid, hun werkgever, ondergewaardeerd en verwaarloosd, aldus de bond.

Het is niet de bedoeling dat mensen in groten getale naar het Malieveld komen. De manifestatie is online te volgen. Als symbool voor de afwezige deelnemers worden honderden lege stoelen neergezet.